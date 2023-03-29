В январе показатель составил 18,2 пкм — это на 4% меньше, чем годом ранее.

О своих операционных результатах за февраль ранее сообщала группа "Аэрофлот", занимающая примерно половину рынка авиаперевозок в РФ (без учета иностранных компаний): пассажирооборот группы вырос на 18%, до 7,7 пкм, пассажиропоток — на 6%, до 3 млн человек. Рост пассажирооборота связан с увеличением дальности перевозок из-за необходимости облетать закрытые аэропорты юга РФ, объясняли отраслевые аналитики.

Грузооборот всех авиакомпаний в феврале сократился в 5 раз в сравнении с февралем прошлого года, до 123,4 млн тонно-километров (ткм), объем перевезенных грузов — на 59%, до 30 тыс. тонн.

Росстат ссылается на данные Росавиации. Само отраслевое ведомство перестало публиковать ежемесячную статистику работы воздушного транспорта в марте прошлого года.