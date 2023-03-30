"С точки зрения археологии район является одним из самых интересных. Совсем близко от этого места располагалась первая казачья крепость Якутского острога. Мы подключили экспертов, археологов, которые уже начали проектирование раскопок", — приводятся в сообщении слова руководителя Департамента по охране объектов культурного наследия республики Николая Макарова.

Предполагается, что это будут самые масштабные в истории Якутска раскопки общей площадью 2 тыс. кв.м. Уточняется, что к работам планируется приступить в мае, а закончить — до начала октября.