Партнерами тематической экспозиции выступят Москва, Казань и Ленинградская область.

"Они представят свои предложения для туристов в рамках совместных проектов "Два города — миллион впечатлений", "Серебряное ожерелье России", "Великий волжский путь", — говорится в сообщении.

Уточняется, что интерес путешественников из Азербайджана к северной столице растет, а по данным "Турбарометра Санкт-Петербурга", обычно чек туриста из этой страны выше среднего и составляет более 62 тыс. рублей.

"Во многом это связано с высокой лояльностью к России, знанием языка, а также с обычаем путешествовать всей семьей на более длительный срок. Гостей привлекают богатая культура города на Неве, возможности для медицинского, событийного, образовательного и свадебного туризма", — говорится в сообщении.

На AITF ожидаются чиновники и представители турбизнеса Болгарии, Чехии, Хорватии, Узбекистана, Грузии, Швейцарии, Кубы, Малайзии, Словении, Таиланда, Туниса, Турции и других стран.

AITF проходит при поддержке Государственного агентства по туризму Азербайджана, Азербайджанского туристического бюро и Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане. В 2023 году откроется впервые после трехлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса.