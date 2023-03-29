Соглашение было подписано в рамках рабочего визита рязанской делегации в Курскую область. Документ определяет принципы и условия сотрудничества в сферах экономики, привлечения инвестиций, торговли, предпринимательства, промышленного производства, АПК, науки и высоких технологий, цифрового развития. Соглашение также включает взаимодействие в градостроительной деятельности, ЖКХ, в области транспорта и дорожного хозяйства, образования, здравоохранения, культуры и туризма, спорта и молодежной политики и других.

По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, для развития успешного сотрудничества регионов есть много возможностей и конкретных перспективных направлений.

"В Курской области реализовано очень много интересных проектов, инноваций, в том числе в сфере управления, социальной поддержки, взаимодействия с федеральным центром и реализации нацпроектов, развития промышленности, сельского хозяйства. Их можно взять на вооружение и реализовать в Рязанской области", — отметил Малков.

В свою очередь губернатор Курской области Роман Старовойт высоко оценил возможности совместной работы регионов по замещению импортной продукции отечественной.

"Особенно важно это сейчас, когда нашей стране объявлена экономическая война, и мы должны усилить межрегиональное взаимодействие, импортозамещение, для того чтобы поддержать жителей и бизнес, который работает в наших субъектах. Многие предприятия Курской и Рязанской областей уже работают вместе. Наша задача расширить пути такого взаимодействия", — подчеркнул он.

Старовойт добавил, что подписанное соглашение между регионами позволит также обменяться лучшим опытом и практиками в сфере привлечения инвестиций и создания режимов наибольшего благоприятствования.