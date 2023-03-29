Открытие пройдет в четверг в зале "Унион". Выставка посвящена 150-летию композитора.

"В экспозицию включены малоизвестные документы и фотографии. На выставке представлены генеалогическое древо рода Рахманиновых, ученические работы композитора, авторские рукописи. Многие экспонаты представлены впервые", — говорится в сообщении.

Часть выставки будет мультимедийной. При помощи QR-кодов гости смогут прослушать фондовые записи известнейших произведений Рахманинова в исполнении автора и других выдающихся музыкантов.

Выставка продлится до конца апреля.

Рахманинов родился 1 апреля 1873 года. Известен как композитор, пианист и дирижер, сумел создать свой авторский композиторский стиль. Умер 28 марта 1943 года.