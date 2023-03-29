"Поставили цель не только сохранить мерзлотник, который более полувека назад использовался для хранения рыбы, но и превратить его в настоящую достопримечательность — музей вечной мерзлоты в Салехарде", — отметил он.

В настоящий момент прорабатывается дизайн-проект. Поскольку мерзлотник представляет собой сложную систему туннелей, предлагается специальное оформление сводов пещеры подсвеченными кристаллами льда. На всем пути предусмотрена установка ледяных фигур животных, героев мифологии, коренных жителей.

"Есть идея добавить функциональности экспонатам, интерактива. Например, можно будет посидеть на шкурах рядом с ледяным камином. Или заглянуть в ледяное кафе", — добавил глава города.

Работа по сохранению мерзлотника и укрепление его сводов началась в 2021 году. Уже установлена система вентиляции и поддержания отрицательных температур.

Природный холодильник предположительно был построен в 1930-х годах для нужд рыбоконсервного комбината, там хранилась рыба, но с развитием современных технологий потребность в нем исчезла.

Площадь подземного объекта составляет более 500 кв. м.

Данный музей вечной мерзлоты будет не первым на Ямале. Ранее сообщалось, что в 2022 году такой объект начал работать в поселке Тазовский. Музей обустроили в мерзлотнике на территории рыбодобывающего предприятия "Тазагрорыбпром". Объект передан в ведение районного краеведческого музея. Посетить его можно по предварительной записи. Зимой температура в "холодильнике" — минус 18 градусов, летом повышается до минус 8.

На Ямале существуют и другие мерзлотники. Самый большой в мире — Новопортовский — до сих пор используется по назначению. Он является объектом культурного наследия. Также известно о мерзлотниках в Гыде и Ямбурге Ямальского района.