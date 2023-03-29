Согласно распоряжению с 1 апреля по 15 мая 2023 года иностранные граждане и лица без гражданства смогут получить визу в Азербайджан в международных аэропортах при предоставлении следующих документов: аккредитационная карта, подтверждающая аккредитацию, полученная в соответствии с соответствующими правилами Formula One Management Limited международных организаторов гонок Формулы-1 и Международной автомобильной федерации; Аккредитационная карта, билет или же документ, подтверждающий наличие билета на гран-при Формулы-1.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено информировать "Formula One Management Limited", Международную автомобильную федерацию и соответствующие иностранные органы об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджан в связи с гонкой, а также обеспечить размещение на информационных ресурсах посольств и консульств Азербайджана за рубежом.

Государственной миграционной службе Азербайджана поручается проинформировать авиакомпании, выполняющие рейсы в Азербайджан, об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджан.

Текст распоряжения опубликован в среду на официальном сайте главы государства.

Гонки Формула-1 проводятся в Баку с 2016 года. С 2017 года гонка официально называется Гран-при Азербайджана. Гран-при Азербайджана в 2020 году не состоялся из-за пандемии коронавируса COVID-19. Гран-при Азербайджана в 2021 году прошло в Баку без зрителей.

Гран-при Азербайджана в 2023 году пройдет 28-30 апреля.