Министерству иностранных дел Азербайджана поручено информировать "Formula One Management Limited", Международную автомобильную федерацию и соответствующие иностранные органы об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджан в связи с гонкой, а также обеспечить размещение на информационных ресурсах посольств и консульств Азербайджана за рубежом.
Государственной миграционной службе Азербайджана поручается проинформировать авиакомпании, выполняющие рейсы в Азербайджан, об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджан.
Текст распоряжения опубликован в среду на официальном сайте главы государства.
Гонки Формула-1 проводятся в Баку с 2016 года. С 2017 года гонка официально называется Гран-при Азербайджана. Гран-при Азербайджана в 2020 году не состоялся из-за пандемии коронавируса COVID-19. Гран-при Азербайджана в 2021 году прошло в Баку без зрителей.
Гран-при Азербайджана в 2023 году пройдет 28-30 апреля.