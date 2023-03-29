"Вместе с правительством области сегодня мы прорабатываем вопрос открытия на косе самой обыкновенной аптеки. У нас есть шикарные гостиницы, элитные пансионаты, крутые дома отдыха и апартаменты, различные магазины. Но за тем же аспирином или валидолом люди или гости вынуждены ездить в Зеленоградск за десятки километров", — сказал Калина.

По его словам, сегодня на косе есть реальная возможность открыть стационарную аптеку. Недавно на полуострове появился участок земли, на котором ее можно построить в рамках природоохранного законодательства и федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях". Закрылась автозаправка, которая оказалась не востребована владельцами личного и государственного автотранспорта по самым различными причинам.

" И на этой территории можно реализовать социальный "медикаментозный" проект. Конечно, при доброй воле и понимании сути проблемы арендатором участка", — добавил Калина.

Директор пояснил, что исторически так сложилось, что в прошлые годы и сегодня на территории Куршской косы не было и нет ни одной аптеки. Правда, есть два небольших ФАПа, которые не обладают возможностями и правом торговли медпрепаратами. При этом в трех поселках Лесное, Рыбачий и Морское постоянно проживает порядка 1,5 человек, а ежемесячное число посетителей особенно летом, переваливает за десятки тысяч.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.