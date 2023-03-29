"Возле деревни Тешилово ООО "ЛВ.РУ" планирует строительство 5-звездочного комплекса на 126 мест с бассейном, пляжем, собственной фермой", — говорится в сообщении.

Предполагается, что в комплексе будет ежегодно отдыхать около 34 тысяч гостей. Выход на проектную мощность заявлен к 2029 году. Планируется открытие 180 рабочих мест.

Объемы финансирования проекта не уточняются.

Отмечается, что проект по строительству нового круглогодичного гостиничного комплекса в Конаковском районе включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Тверской области.

Проект отвечает задачам формирования конкурентоспособного продукта в индустрии гостеприимства, роста туристического потока в Тверскую область и создания в отрасли новых рабочих мест, подчеркивается в сообщении.

ООО "ЛВ.РУ" зарегистрировано в ноябре 2016 года с уставным капиталом 1,01 млн рублей. Основной вид деятельности — покупка и продажа собственного недвижимого имущества. По итогам 2021 года выручка ООО составила 262,2 млн рублей, чистая прибыль — 111,8 млн рублей (рост в 6 раз). Активы составляют 535 млн рублей. Учредителем и гендиректором является Леонид Знаменский.