Соответствующей статьей будет дополнен Устав области.
Поправку одобрили 40 человек, "против" проголосовали двое, воздержался один. Законопроект принят в трех чтениях.
Как сообщалось, в марте 2021 года областной парламент одобрил законопроект о размещении органов государственной власти региона в Гатчине и Санкт-Петербурге. Позднее Дрозденко подписал закон об изменениях в устав региона, согласно которым столицей области становится город Гатчина. В Уставе региона это прописано не было.
Точная дата переезда пока не известна.