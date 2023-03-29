Соответствующей статьей будет дополнен Устав области.

Поправку одобрили 40 человек, "против" проголосовали двое, воздержался один. Законопроект принят в трех чтениях.

Как сообщалось, в марте 2021 года областной парламент одобрил законопроект о размещении органов государственной власти региона в Гатчине и Санкт-Петербурге. Позднее Дрозденко подписал закон об изменениях в устав региона, согласно которым столицей области становится город Гатчина. В Уставе региона это прописано не было.

Точная дата переезда пока не известна.