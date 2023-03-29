"В ближайшие два года аэропорт ждет масштабная реконструкция. На федеральные средства здесь будет создана инфраструктура для обслуживания самолетов и построена новая взлетно-посадочная полоса длиной 3,2 тыс. м — она спроектирована с учетом сейсмических норм и даст возможность принимать воздушные суда любого типа даже в сложных метеоусловиях", — рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что работы по реконструкции и строительству международного аэропорта в Грозном вступили в активную фазу. Сегодня на объекте используется более 500 единиц техники, задействовано свыше 700 рабочих. Хуснуллин отметил, что ведутся масштабные грунтовые работы, началось строительство ВПП, аварийно-спасательной станции и контрольно-пропускного пункта, подводится инженерная инфраструктура, а также идет подготовка котлована для строительства аэровокзала.

Вице-премьер пояснил, что строительство современного авиаузла в столице Чечни продиктовано растущей туристической, экономической и инвестиционной привлекательностью региона.

"Это важный для субъекта федеральный проект, который не только обеспечит более качественное обслуживание граждан, но в перспективе увеличит и пассажиропоток как минимум до 1,2 млн человек ежегодно", — пояснил Хуснуллин.

Работы по реконструкции и строительству аэродромной инфраструктуры ведутся с 2022 года под контролем ФКУ "Ространсмодернизация". Проектом предусмотрено шесть этапов работ, в рамках которых будет также построен новый и реконструирован старый перрон. Таким образом, появится 23 стояночных места для воздушных судов. Планируется реконструировать три дорожки для руления и буксировки самолетов, а также построить две новые. Помимо этого, будут проведены работы на объектах вспомогательной аэропортовой инфраструктуры, технического обслуживания воздушных судов и освещения.

В результате будет построено восемь зданий и сооружений для обслуживания аэродромной части, включая новый терминал площадью 40 тыс. кв.м и командно-диспетчерский пункт.

Концепция архитектурного облика нового терминала основывается на символике исламского мировоззрения и гербе Чечни — здание аэровокзального комплекса в форме полумесяца будет обрамлять строение в виде восьмиконечной звезды со стелой, расположенной в центре. Все здания спроектированы с учетом требований российских и международных стандартов безопасности и качества обслуживания пассажиров.

Полностью завершить весь комплекс работ по строительству и реконструкции аэропорта в Грозном планируется в 2025 году.

Напомним, обновление аэродромной инфраструктуры ведется по госпрограмме "Развитие транспортной системы". Работы включены в национальный проект "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры", по которому с 2019 года был реконструирован 21 объект.

На данный момент модернизация аэродромной инфраструктуры также ведется в Петропавловске-Камчатском, Перми, Кемерове, Архангельске, Геленджике, Томске, городах Якутии и других городах страны.