Как сообщила пресс-служба аэропорта Сочи, регулярные рейсы будут выполняться один раз в неделю по вторникам на лайнерах Superjet 100 вместимостью 100 пассажиров. С 20 мая и до конца сентября частота рейсов увеличится вдвое: полеты будут выполняться по вторникам и субботам.

Согласно информации на сайте аэропорта, в настоящее время полеты по этому маршруту другими авиакомпаниями не выполняются.

В сообщении отмечается также, что с 7 апреля "Азимут" пополнит свою программу полетов в Узбекистан рейсом Сочи-Самарканд.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод. Парк компании состоит из российских самолетов Superjet 100.

Сочи в настоящее время является единственным работающим аэропортом Краснодарского края: с февраля прошлого года из соображений безопасности закрыты аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, а также Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Вместе с Краснодаром и Анапой аэропорт Сочи входит в группу "Аэродинамика". Его пассажиропоток по итогам 2022 года достиг 13 млн человек (+17%), став рекордным за все время работы.