"Строительство первого этапа от КПП на Курской косе до поселка Приморье фактически завершено. Осталось уложить 300 метров покрытия. На майские праздники велотуристы смогут по ней проехать все 34 км", — сказала Кукушкина.

При этом полностью строители сдадут объект заказчику в июне этого года. К этому времени на велодорожке будут установлены урны, скамейки, указатели, оформлены парковки, добавила министр.

По ее словам, в самое ближайшее время начнется строительство второго этапа, который протянется от поселка Приморье до города Балтийск. Его протяженность составит порядка 70 км, строиться он будет несколько лет.

Как сообщалось, стоимость строительстве первого этапа составила 426,2 млн рублей.

Проект начинал реализовываться в рамках программы приграничного сотрудничества "Россия-Польша 2014-2020" по проекту "CBCycle: Трансграничные веломаршруты для продвижения и устойчивого использования культурного наследия". Финансирование данной программы осуществлялось на паритетных началах РФ и ЕС. Его стоимость оценивается в 4,5 млн евро. Когда ЕС прекратил финансирование в 2022 году, правительство Калининградской области приняло решение самостоятельно завершить проект. Планируется, что власти региона выделят более 760 млн рублей на строительство второго этапа велодорожки.

При завершении всего проекта Калининградская трасса станет частью трех международных веломаршрутов: Euroroute (R 1) — маршрут от Булонь-сюр-Мера (Франция) до Санкт-Петербурга (Россия), EuroVelo-10 — кольцевой маршрут вокруг Балтийского моря (Baltic Sea Cycle Route (Hansacircuit)) и EuroVelo-13 — маршрут от Черного до Баренцева моря (Iron Curtain Trail: Barents Sea — Black Sea).