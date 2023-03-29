"Некоторое время назад к нам приезжали представители китайских турфирм и обсуждали возможности сотрудничества и появления специальной экскурсионной программы по Куршской косе. Предполагается, что коса может стать одним из мест, которое будут посещать туристические группы во время своего нахождения в Калининградской области в течение нескольких дней", — сказал Калина.

По его словам, если в целом программа пребывания китайских гостей в регионе окажется удачной, организаторы обещают до 30 тыс. туристов в месяц. И к такому наплыву гостей из Поднебесной инфраструктура гостеприимства косы сегодня готова.

"Организованные группы китайских туристов принимать и обслуживать, наверное, проще, чем тех гостей, кто едет самостоятельно. Мне думается, что они не будут нарушать правила национального парка, уходить от проложенных троп, бегать по дюнам и рвать цветы", — добавил директор.

Он также отметил, что время прибытия первых групп пока что не определено. Но есть уверенность, что они обязательно появятся в начале летнего сезона.

"Китайский турист нам точно не помешает, несмотря на то, что и россияне активно едут к нам. Напомню, что национальный парк "Куршская коса" по итогам 2022 года принял рекордное число посетителей — почти 900 тыс. человек", — заключил Калина.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.