"Все трассы курорта Красная поляна закрыты из-за лавиноопасности", — сообщил собеседник.

В то же время в пресс-службе курорта Роза Хутор агентству сообщили, что ряд трасс открыты для горнолыжного катания. "Открыты трассы для горнолыжного катания на Северном и Южном склонах", — отметили там.

В пресс-службе подчеркнули, что в условиях ограниченной видимости и высокой лавинной опасности горнолыжникам необходимо быть особенно внимательными на трассах. "Горнолыжникам необходимо контролировать свою скорость и не покидать пределы открытых маркированных трасс. В течение дня при ухудшении погодных условий возможны преждевременные закрытия отдельных трасс или зон катания", — добавил представитель курорта.

По информации, размещенной в телеграм-канале курорта "Газпром", 29 марта лыжно-биатлонный стадион "Лаура" открыт для катания на беговых лыжах. "Состояние трасс соответствует погодным условиям", — отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в Сочи ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также резкое понижение температуры и сход снежных лавин.