"Принять решение о комплексном развитии незастроенной территории спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" (далее также — решение о КРТ) площадью 54,2 га. Предельный срок реализации решения о КРТ — 20 лет со дня вступления в силу настоящего постановления ", — говорится в документе.

Министерству туризма Кузбасса необходимо в срок, не превышающий 1 месяца с даты принятия постановления, "подготовить и принять решение о проведении торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории".

В отношении земельных участков и объектов капстроительства в составе выделенных 54 га разрешено 19 видов использования. В том числе: туристическое обслуживание (размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению), спортивные базы, площадки для занятий спортом, природно-познавательный туризм (в том числе размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек). Также разрешена выставочно-ярмарочная деятельность, транспорт и стоянки транспорта, объекты общепита и магазины.

Как сообщалось, в 2022 году компания "Специализированный застройщик "УГМК-Шерегеш" (ранее — "УГМК-Застройщик") выиграла конкурс на освоение территории у подножия горы Зелёная на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. В августе региональные власти подписали с компанией договор о комплексном развитии территории. Общая площадь запланированной к освоению территории — 427 га. Осенью 2022 года для реализации проекта был собран пул стратегических инвесторов. Завершить строительство всех пяти очередей планируется в 2042 году.

Пока Шерегеш работает главным образом как горнолыжный курорт: располагает 26 горнолыжными трассами общей протяженностью около 56 км, 19 подъемниками, 83 гостиницами, 77 кафе и ресторанами, 28 пунктами проката, 15 автомобильными стоянками. По данным региональных властей, в сезоне 2021-2022 годов турпоток на курорт вырос на 7% и превысил 2 млн человек.

К 2024 году в Кузбассе планируется создать особую экономическую зону (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа на территории Шерегеша и Междуреченска.