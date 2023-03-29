"Сегодня в Подмосковье заявлено 43 проекта по строительству гостиниц в регионе, реализация которых запланирована до 2027 года. Общий объем инвестиций превышает 49 млрд рублей. Проекты будут реализованы в 22 городских округах Московской области, из них 7 — в Истре", — цитирует Зиновьеву пресс-служба подмосковного Мининвеста.

Она отметила, что шесть гостиниц будут введены в эксплуатацию уже в этом году.

Зиновьева напомнила, что при строительстве гостиниц предприниматели могут воспользоваться такими мерами поддержки, как субсидия на инфраструктуру, субсидирование процентов по кредиту, получить землю без торгов, а также воспользоваться налоговыми льготами. Также бизнесу доступны федеральные меры поддержки, в том числе программы льготного кредитования.