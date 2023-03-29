"Ежедневно с 22:30 до 5:40 с 31 марта до 15 апреля меняется расписание на Курском и Рижском направлениях D2. На центральном участке от Стрешнево до Курского вокзала после полуночи ограничено движение поездов в оба направления. Последние пригородные поезда отправляются на 30 минут раньше", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что часть поездов следует укороченными маршрутами: на Рижском направлении — от и до Стрешнево, на Курском — от и до Царицыно.

Кроме того, интервалы движения поездов частично увеличены до 20 минут

В период "окон" будет закрыт первый главный путь на участке от Красного строителя до Подольска. В это время будут проводиться работы по модернизации контактной сети.