Задержка авиарейса в Челябинск продолжительностью более пяти часов в аэропорту "Омск-Центральный" была допущена авиакомпанией в декабре прошлого года.

"При этом в нарушение закона пассажирам рейса не был предоставлен весь комплекс гарантированных услуг, полагающихся гражданам на период ожидания вылета воздушного судна в аэропорту", — говорится в сообщении.

По инициативе прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности по ч.1 ст.14.4 КоАП РФ (оказание услуг ненадлежащего качества) и оштрафована на 20 тыс. рублей.

"ЮВТ Аэро" выполняет регулярные и чартерные пассажирские рейсы по РФ. Базовыми аэропортами перевозчика являются "Бугульма" и "Казань". Флот состоит из семи самолетов Bombardier CRJ-200, одного Bombardier CL-604 и двух вертолетов Bell-429.