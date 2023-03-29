Регулярные рейсы между Актау и Ереваном будут выполняться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. Билеты уже есть в продаже, однако компания пока официально не объявляла об открытии рейса.

Отмечается, что полет из Актау до ереванского аэропорта Звартноц займет 1 час 40 минут. Рейс будет выполняться на самолете Airbus A320.

Бюджетная авиакомпания FlyArystan — подразделение крупнейшего казахстанского авиаперевозчика Air Astana (совместное предприятие госфонда "Самрук-Казына" и британской BAE Systems, 51% и 49% соответственно).

FlyArystan начала работу в 2019 году, наибольшее число рейсов приходится на внутренние полеты по стране. В настоящее время в международной маршрутной сети лоукостера — регулярные рейсы в Турцию, Грузию, Киргизию, ОАЭ, Азербайджан и Узбекистан. Авиакомпания по итогам 2021 года перевезла 3,1 млн пассажиров (при общем объеме авиационных пассажироперевозок в Казахстане в 9,4 млн человек), что в 2 раза превышает показатель 2020 года. По данным Мининдустрии и инфраструктурного развития, за январь-ноябрь 2022 года услугами FlyArystan воспользовались около 3 млн пассажиров (около трети от общего количества пассажиров, перевезенных казахстанскими авиакомпаниями в указанный период).