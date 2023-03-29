«Россиянин будет депортирован из Индонезии после того, как сфотографировался со спущенными штанами на вершине священной горы Агунг. Также гражданин РФ внесен в черный список нарушителей, и в течение последующих шести месяцев ему будет запрещен въезд в страну», — пишет издание.

По словам главы местного Управления по законодательству и правам человека на Бали Ангиата Напитупулу, россиянин нарушил нормы поведения и «не проявил уважения к культуре».

Как отмечает газета, россиянин был одним из семи туристов, которые поднялись незаконно на Агунг, без предварительной регистрации.

В свою очередь, россиянин написал в соцсетях извинения за неподобающее поведение.

Агунг – стратовулкан и самая высокая точка Бали. Гора является духовным центром острова. Местные верят, что на вершине вулкана живут боги и защищают Бали от злых сил. Кроме того, для балийцев Агунг – символ бога Шивы, мужского начала.