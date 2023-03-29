"Рост цен в этом году составил от 5 до 15% по сравнению с 2022 годом, что сопоставимо с обычными сезонными колебаниями", — сказал журналистам заместитель директора департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Кирилл Сазонов в среду.

Он отметил, что в июне средняя стоимость размещения на двух человек в сутки в отелях категории "5 звезд" составит около 22 тыс. рублей. В отелях категории "4 звезды" — 10 тыс. и категории "3 звезды"- порядка 7 тыс. рублей.

"Наиболее существенный, то есть в пределах 15%, рост цен отмечается в сегменте 4-5 звезд. Это преимущественно сетевые отели, которые применяют динамическое ценообразование, то есть цена номера зависит от спроса. При этом сейчас отели предлагают акции раннего бронирования, по которым забронировать проживание можно со скидками от 5 до 20% от первоначально заявленной стоимости' — пояснил замдиректора департамента.

Он привел пример: проживание с завтраком в июне в отеле Cosmos Sochi hotel 4* для двоих человек по акции "Раннее бронирование" обойдется 83 700 рублей на 10 дней.

По его словам, в Сочи работает большое количество мини-отелей и гостевых домов, предлагающих доступные цены и комфортные условия. Многие из них имеют современную инфраструктуру, оборудованы открытыми бассейнами, детскими комнатами и игровыми площадками.

"В нынешнем году, как и прежде, Сочи готов предложить качественный отдых в любом ценовом сегменте", — резюмировал Сазонов.

Ранее, в СМИ появилась информация о резком росте цен на услуги размещения в отелях Сочи.