Выставка посвящена культуре одного из коренных малочисленных народов севера Западной Сибири — селькупов.

"Централизующая идея выставки — представления северных селькупов о загробном, ином мире: мире духов, животных и чужаков. По представлениям селькупов, мертвые в этом мире оживают, а сломанные, поврежденные предметы становятся целыми", — отметил куратор выставки Станислав Терешков, слова которого приводятся в сообщении.

В составе передвижной выставки более 80 предметов, основная часть которых из состава расположенного в Красноселькупском районе памятника Кикки-Акки, в том числе утварь, украшения и одежда, вооружение, элементы охотничьего снаряжения.

Также на выставке представлены металлические элементы шаманской парки.

Терешков уточнил "Интерфаксу", что эти детали были найдены на Кикки-Акки. "Это само по себе необычно, поскольку у селькупов считается, что шаманов хоронить в земле строго запрещено, как и шаманские вещи. Их традиционно хоронят по-другому, воздушным захоронением на специальном помосте", — добавил он.

Как сообщалось, в 2016 году археологи при исследовании могильника Кикки-Акки нашли захоронение шамана в костюме, бронзовые бляхи-подвески, стилизованные под китайские зеркала раннего железного века, французские счетные жетоны и другое.

В результате стал известен погребальный обряд северных селькупов с XVII по XIX века. Ученые установили, что за это время он сильно изменился. Поскольку северные селькупы, переселившись в верховья Таза из томского Приобья, были открыты для внешних контактов, их погребальный обряд впитал в себя черты культуры окружающих народов.