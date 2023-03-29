В частности, туристам будут предложены маршруты: "Куликово поле: увидеть все за один день", "Миссия выполнима", "На Тульском направлении" и "Тула — оружейная столица".

"Военно-патриотические пакетные туры выходного дня позволят увидеть главные достопримечательности области", — отметили в пресс-службе.

В экскурсионный тур "Миссия выполнима" входят посещение Тульского кремля, возрожденной Казанской набережной, экскурсии в Музей станка, где представлено развитие отечественного машиностроения. Также в маршрут вошли Музей оружия, в котором гости смогут погрузиться в историю оружейного дела, проследить её влияние на становление российского государства, и Музей обороны Тулы — единственный музей в регионе, где так масштабно показана героическая оборона города-героя, которая вошла в историю Великой Отечественной войны как одна из ярких и знаменательных страниц.

Особенностью тура "Тула — оружейная столица" станет знакомство участников с памятниками оружейникам, тематические экскурсии в Музей обороны Тулы и Музей оружия.

В рамках однодневного тура на Куликово поле гости посетят Музей купеческого быта в Епифани, Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино, музей "Куликово поле" и мемориал на Красном холме.

Те, кто выберет военно-патриотический маршрут "На Тульском направлении", побывают в Тульском военно-историческом музее на экскурсии в бронепоезде и Музее обороны Тулы.

Заместитель министра экономического развития Тульской области Лариса Соломатина отметила, что по поручению губернатора Алексея Дюмина повышение туристической привлекательности региона является одной из приоритетных задач.

"Усилия по развитию туристической инфраструктуры в Тульской области оценены федеральными туроператорами. Запущенный военно-патриотический маршрут знакомит с оружейной столицей России. "Миссия выполнима" — это возможность за два дня открыть для себя Тулу, героические страницы ее истории и познакомиться с разработками тульских мастеров. Гости региона гарантированно получат высокий уровень сервиса и незабываемые впечатления от посещения города", — подчеркнула Соломатина.

Как сообщалось, в Тульской области разработана Стратегия развития туризма до 2035 года. Она предусматривает комплексное развитие территорий с применением кластерного подхода. К 2030 году планируется увеличить турпоток в два раза.