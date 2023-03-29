"На туристском портале раздел "Гастрономическая карта" представлен в формате меню с названием блюд, фотографией и адресом заведения, где это блюдо можно попробовать. В разделе есть фильтр на основные блюда, десерты и напитки, а также переход на интерактивную карту Томской области, где активными точками отмечены все заведения, участвующие в проекте, и можно узнать отзывы посетителей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что победителями конкурса, проводимого областным департаментом потребительского рынка, стали 80 блюд, авторами которых являются шеф-повара и кондитеры из 73 точек общественного питания Томской области. В самом разделе можно найти как традиционные сибирские блюда, приготовленные из осетрины, щуки, судака, лосятины, оленины и медвежатины, так и блюда мексиканской, французской, среднеазиатской и других кухонь, но с использованием локальных ингредиентов.