"Край — транзитный и курортный регион, к нам едут отдыхать со всей страны. Поэтому наша приоритетная задача — создание качественной и надежной транспортной инфраструктуры. Этим же требованиям должны отвечать дорожные участки внутри муниципалитетов. В 2023 году планируем привести в порядок 427 километров региональных дорог. А всего за пять последних лет отремонтировали почти три тысячи километров таких трасс", — сказал Кондратьев.

Он подчеркнул, что в Краснодарском крае реализуются крупные проекты в сфере дорожного строительства. В 2022 году открыт Северный обход Анапы — четырехполосная магистраль, которая вошла в транспортный коридор "Север-Юг", связывающий федеральную трассу М-4 "Дон" с мостом через Керченский пролив. С опережением графика строится Дальний западный обход Краснодара. Также в крае продолжают строить Яблоновский мост, обход города Тимашевска, реконструируют трассу Краснодар-Ейск.

"Все эти объекты помогут разгрузить наши населенные пункты, улучшить транспортную доступность побережья. Безусловно развитая дорожная инфраструктура напрямую влияет на экономику, обеспечивает беспрепятственные перевозки промышленных и сельхозгрузов, работу морских портов", — отметил губернатор.

По данным краевой администрации, сеть автомобильных дорог регионального значения на Кубани составляет 8,9 тыс. км, 70% из них соответствуют всем нормативам безопасности и качества дорожного покрытия.

Ранее сообщалось, что объем дорожного фонда Краснодарского края в 2023 году вырастет на 16% по сравнению с прошлым годом — до 51,7 млрд рублей. Средства пойдут на строительство, ремонт и реконструкцию более 560 км дорог, а также строительство трамвайных веток в Краснодаре и закупку вагонов.