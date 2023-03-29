«В результате развития туристической территории в Белокурихе появится новейший круглогодичный бальнеологический курорт для семейного отдыха и лечения. По итогам мастер-планирования будут сформированы инвестиционные лоты для взаимодействия с инвесторами. Мы прогнозируем, что открытие нового курорта увеличит турпоток в Алтайский край более чем на 200 тысяч человек в год», — сказал первый заместитель генерального директора АО «Корпорация Туризм.РФ» Денис Секачев в рамках совещания с губернатором Алтайского края.

По словам главы Алтайского края Виктора Томенко, новый курорт сможет в будущем принимать более 3 тыс. отдыхающих единовременно.

Как отметили в корпорации «Туризм.РФ», на встрече был представлен первый этап разработки мастер-плана комплексного развития туристической территории. В основе концепции курорта «Белокуриха Горная» лежит развитие бальнеологии и современных методов лечения с применением радонотерапии. Подача радоновой воды планируется от Искровского месторождения.

На площади 53 гектара предполагается возвести шесть объектов размещения различных категорий с номерным фондом 1200 номеров – гостиничный комплекс, санаторно-курортный комплекс, два парк-отеля, апарт-отель и семейно-оздоровительный центр.

Работа над мастер-планом завершится в сентябре 2023 года.

В 2022 году Алтайский край посетили 2 млн туристов, это на 8% больше, чем годом ранее.