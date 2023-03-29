«По оценкам экспертов, те, кто хотел получить зарубежную карту, уже успел это сделать. Но определенный интерес к «карточным» турам сохраняется, потенциал в этом сегменте не исчерпан. Сейчас туроператоры предлагают такие поездки в семь стран. Это Армения, Узбекистан, Сербия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Турция», — рассказала она.

Как отметила Ломидзе, наиболее популярные страны для оформления банковских карт – Армения, Узбекистан и Киргизия. Наименьшим спросом пользуется Сербия: из-за высоких цен на авиаперевозку некоторые туркомпании убрали направление из ассортимента.

По словам эксперта, если год назад туристы бронировали «карточные» туры под ключ, то сейчас все больше путешественников предпочитают заказывать этот сервис отдельно к основному турпакету.

Как сообщили в АТОР, в настоящее время легче всего оформить банковскую карту в Киргизии. Это займет два-три дня. Также можно отправиться с этой целью в Белоруссию, где ряд банков предлагает дистанционно подать заявку на оформление карт Visa и MasterCard. Сроки оформления карты зависят от банка, но обычно получить карту можно за четыре дня.

По словам туроператоров, в Армении с 9 марта процедура оформления банковских карт усложнилась: заявитель теперь должен предоставить либо ВНЖ, либо договоры – аренды жилья или трудовой. Поэтому для получения банковской карты нужно закладывать неделю.

В марте 2022 года международные платежные системы Mastercard и Visa объявили о приостановке работы на российском рынке. Банковские карты обеих систем, выпущенные в РФ, перестали работать за границей, а россияне потеряли возможность оплачивать покупки в иностранных интернет-магазинах, бронировать напрямую зарубежные отели и авиабилеты на сайтах.