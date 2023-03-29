"У нас здесь, как в Венеции в сезон aqua alta, очень красиво и очень сыро", — говорится в сообщении.

Экспонаты музея в безопасности, подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Калужской области из-за половодья отрезан проезд к четырем населенным пунктам. Дороги и пониженные участки местности подтоплены в семи районах и двух городских округах. В областной столице затоплены несколько двухэтажных многоквартирных домов в пригородной деревне Шопино, в которых живут около 400 человек. Также подтоплено восемь частных домов на Терепецком проезде, затоплено четыре садовых товарищества. В СНГ "Конструктор" затопило газораспределительную станцию и товарищество отключено от газа. Вода пока не спадает.