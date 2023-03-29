Полеты будут выполняться до 30 сентября на самолетах ATR-72 и Boeing-737.

Так, согласно расписанию аэропорта Ханты-Мансийска, авиакомпания начнет летать в Минводы с 1 июня по четвергам, в Горно-Алтайск — с 3 июня по субботам.

В настоящее время прямых рейсов в эти города из Ханты-Мансийска нет.

Всего в маршрутной сети "ЮТэйр" более 120 направлений. Авиакомпания выполняет прямые рейсы в Поволжье, Сибирь, Центральную Россию и на юг страны. За рубеж из регионов и столицы перевозчик летает в города Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, ОАЭ, Таджикистана, Турции и Узбекистана.