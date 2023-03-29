Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", решением Росавиации, авиакомпания "ИрАэро" получила допуск к выполнению рейсов в Баку из Омска с частотой три раза в неделю.

При этом Федеральное агентство воздушного транспорта отмечает, что решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов.

Авиакомпания "ИрАэро" — российская авиакомпания, базирующаяся в Иркутске. В парке авиакомпании — семь Superjet 100, один — A319-100, также Ан-24, Ан-26, Ан-26-100 и один Bombardier CRJ-200. Авиакомпания выполняет рейсы более чем в 70 городов России, а также в страны ближнего зарубежья.