Отмечается. что с 3 апреля будут возобновлены перелеты в Газимурский Завод, Красный Чикой, Краснокаменск и в Кыру. Также запускаются авиамаршруты Чита — Усугли -Тунгокочен -Юмурчен и обратно, Чита — Тунгокочен — Усть-Каренга и в обратном направлении, Чита — Красный Чикой — Менза — Красный Чикой — Чита.

"Тарифы на авиаперелеты останутся на прежнем уровне. Поскольку билеты являются субсидированными, часть их стоимости оплачивается из бюджета Забайкальского края. На эти цели в 2023 году предусмотрено 75 млн рублей", — приводятся в сообщении слова и. о. главы министерства Алдара Бальжирова.

Рейсы будут обслуживать в основном воздушные суда ТВС и АН2. В Краснокаменск, Газимурский завод и Красный Чикой будет летать самолет Л-410.

В прошлом году компания "Аэросервис" прекратила региональные полеты по территории Забайкалья из-за проблем по обслуживанию взлетных полос. Из восьми местных маршрутов в Забайкалье действовал только один: Чита — Чара.