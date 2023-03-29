«В настоящее время стаи черных коршунов узким коридором пролетают над Сочи. Их перелет из Африки на территорию европейской части России может продолжаться несколько дней. Но уже за три дня в селе Черешня (Адлерский район) неизвестные подстрелили порядка 15 птиц», — рассказал агентству руководитель центра.

По его словам, факты отстрела птиц подтвердили ветеринары села, которые выхаживают раненных птиц.

«Черный коршун – редкая птица. Но пока не в Красной книге, как красный коршун. Но если будет продолжаться отстрел, то будет отмечен как вымирающий вид», — подчеркнул Дворецкий.

По его словам, весной запрещена любая охота.

«Я написал заявление в природоохранную прокуратуру. В ближайшее время будет проведена проверка. Сочинские орнитологи готовят заявления в полицию», — сказал орнитолог.

Агентство «Интерфакс» пока не располагает официальной информацией по факту отстрела перелетных птиц в Сочи.