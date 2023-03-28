По оценке экспертов, под санкциями оказалось более 600 пассажирских самолетов, включая 311 Boeing, 310 Airbus и 4 Embraer. Большая часть парка состоит из узкофюзеляжных Boeing 737-800 и A320ceo, значительную долю составляют самолеты нового поколения A320neo и A350. Средний возраст подсанкционного парка — чуть более 13 лет, при этом новым типам техники в среднем менее 3 лет.

"VV Aviation надеется, что будет найдено решение, ведущее к прекращению конфликта, результатом которого станет отмена санкций. Однако мы считаем, что возврат к рыночным условиям, существовавшим до введения санкций, для самолетов, на которые в настоящее время наложены санкции, нереалистичен", — говорится в обзоре.

Самолеты в России эксплуатируются уже почти год "без какого-либо внешнего контроля или поддержки производителя", отмечают эксперты. Новостные заметки "изобилуют предположениями о том, что исправные оригинальные детали используются повторно и меняются местами, чтобы самолеты продолжали летать или использовались сверх установленных пределов". Чтобы убедить покупателей в том, что эти детали должного качества, "придется вести тяжелую борьбу", считают в VV Aviation.

"Даже если санкции будут сняты завтра, и покупатели выстроятся в очередь, требуя эти самолеты, их перерегистрация, страхование и финансирование почти наверняка будут сопряжены со значительными трудностями", — отмечается в обзоре.

Скептицизм к самолетам из России будет проистекать как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения политического контекста, который, по мнению экспертов, "нельзя сбрасывать со счетов и который может сохраняться довольно долго".

После начала военной операции на Украине страны Запада прекратили поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей вернуть из России уже предоставленные в аренду лайнеры. По решению российских властей авиакомпании не стали возвращать самолеты — вместо этого они перевели их в отечественный реестр и продолжали эксплуатировать.

Летная годность оставшихся в РФ самолетов может поддерживаться в течение еще порядка 10 лет, заявлял глава Минтранса Виталий Савельев. Средний возраст парка он оценивал в 15 лет. Всего, по его словам, в России эксплуатируются 1167 пассажирских самолетов (по состоянию на середину марта), при этом ни один из них не был "каннибализирован" (то есть полностью разобран на запчасти).

"У нас нет каннибализации, как мы предполагали. Все самолеты в нормальном режиме работают, мы все так или иначе обеспечиваемся запчастями. Хочу подчеркнуть, что это запчасти нормальные, сертифицированные, это не на коленке кто-то сделал. Да, есть сложная логистика, есть параллельный импорт — тем не менее, все работает", — заявлял Савельев.