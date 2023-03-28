"В 2023 году расходы на детскую оздоровительную кампанию в Дагестане составят 381,8 млн рублей, что на 20 млн больше 2022 года", — сказал Бучаев, выступая на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы республики Сергея Меликова.

По словам министра, детей примут 202 круглосуточных лагеря и 177 лагерей дневного пребывания. Оздоровительной кампанией будут охвачены свыше 34 тысяч ребят.

"Особое внимание уделяется работе детских оздоровительных лагерей вблизи водных объектов. В реестр детских оздоровительных учреждений в 2022 году было подано 25 заявлений, из которых 5 детских оздоровительных учреждений находятся вблизи морского побережья", — сказал он.

Он отметил, что в ближайшее время рабочие группы проверят готовность лагерей к летнему сезону, будут составлены соответствующие акты с указанием недостатков и мер по их устранению.

Меликов в свою очередь подчеркнул, что безопасный и комфортный летний детский отдых в Дагестане в приоритете, и поручил проверить все лагеря республики, которые будут задействованы в этой работе.

"Мы должны четко понимать, где организовать места для купания детей. Рисковать их безопасностью ни в коем случае нельзя", — сказал руководитель субъекта.

Также Меликов заявил, что возможность отдохнуть на берегу моря при этом должна быть и у тех ребят, которые живут в отдалённых районах Дагестана.

"Взять инициативу на себя и организовать поездки на море для детей он призвал глав муниципалитетов", — сказал глава субъекта и добавил, что поездки обязательно должны быть согласованы с Роспотребнадзором и Минобрнауки РД.