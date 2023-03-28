"В открытом конкурсе с начальной стоимостью 191,4 млн рублей участвовали семь компаний. Победителем признали калининградское ООО "Техноресурс", которое предложило выполнить работы за 127,6 млн рублей", — сообщает пресс-служба губернатора региона.

Компании предстоит демонтировать здание до нулевой отметки. Способ выполнения работ — "комбинированный метод разрушения, основанный на применении сменного навесного оборудования строительных машин и механизмов, а также применении ручного инструмента". При демонтаже Дома Советов используют два башенных крана и экскаваторы. Работы займут 14 месяцев.

Как сообщалось, в декабре 2022 года калининградский губернатор Антон Алиханов отмечал, что "вопрос о будущем облике центра Калининграда пока не определен, но судьба Дома Советов ясна. Для начала надо демонтировать действующее здание. Для начала давайте разберем".

В 2019 году правительство Калининградской области выкупило недостроенный Дом Советов и заявило, что в здании будут размещены различные органы региональной и муниципальной власти. Но тогда считалось, что конструкция объекта находится в технически годном состоянии. Осенью 2020 года губернатор впервые рассказал, что правительство области отказалось от реконструкции здания, так как его конструкция небезопасна. Новый план предполагал полный демонтаж здания.

Строительство Дома Советов, который является архитектурной доминантой центральной части Калининграда, было начато в 1970 году. Возведение объекта было остановлено в конце 80-х годов прошлого века при готовности 95%. Оно стоит на месте восточного крыла снесенного Королевского замка. Это самое высокое здание в Калининграде — 21-этажный комплекс состоит из двух прямоугольных башен, облицованных рельефными панелями и объединённых в двух уровнях крытыми переходами.

В последние годы здание, меняя собственников и инвесторов, так и оставалось символом советского строя и долгостроя.