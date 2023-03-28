"Россия занимает первое место по продажам туров на майские праздники. Снижения доли бронирований путевок по стране мы не видим. По сравнению с прошлым годом прирост небольшой, по некоторым направлениям 1-3%. В первую очередь, растет спрос на Северный Кавказ, Москву и Санкт-Петербург", — рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист".

Как отметили в компании, туры по России характеризуются низкой глубиной продаж, поэтому бронирования сейчас идут довольно медленно. Пик продаж туров на майские праздники ожидается за неделю до планируемого заезда.

У туроператора "Алеан" продажи туров по России на майские праздники выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"На Кавминводы приходится 36% всех бронирований по России, еще 20% — Сочи и 12% — Анапа. Также в топ-5 вошли Геленджик (7%) и Абхазия (5%), куда туристы добираются из Сочи", — пояснили в компании.

По данным туроператора, среди экскурсионных направлений россияне отдают предпочтение Казани, Калининграду, Северному Кавказу, Карелии и Алтаю. Традиционно популярны Санкт-Петербург и города Золотого кольца.

В свою очередь, в сервисе бронирования пакетных туров "Слетать.ру" Россия занимает второе место по популярности на майские праздники. Доля бронирований туров по стране составляет около 24%.

"Лидером продаж на майские праздники стала Турция – на нее приходится 28,5% бронирований. Годом ранее она занимала второе место, после России. Доля внутреннего туризма в структуре продаж за год заметно снизилась. Это связано с увеличением числа доступных для путешествий направлений", — заключили в пресс-службе.