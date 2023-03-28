"В нашем зоопарке печальная новость: не стало белого льва Яроса. Ему было почти 14 лет. Яроса любили все — и сотрудники зоопарка, и посетители. Он появился в нашем зоопарке в 2010 году. Белого тогда ещё котёнка подарил на тысячелетие города Ярославскому зоопарку сербский предприниматель из Африки Никифор Аничич", — говорится в сообщении.

"Белый цвет львов обусловлен определенными генетическими мутациями, в связи с чем иммунитет у этих животных не такой сильный, как у других сородичей. Поэтому белые львы более уязвимы перед различными заболеваниями, в первую очередь, возрастными, что и случилось с Яросом", — отметили в зоопарке.

У Яроса в зоопарке осталась дочь — белая львица Лавина, а также подруга — львица Сима. Сейчас сотрудники будут искать Симе новую семью.