"В этом году сократить время оформления документов удалось благодаря новой услуге. Вся процедура будет занимать не более 2 часов, вместо более чем 30 дней "в бумаге", как было прежде. (...) Порядка 300 заявок уже внесено в систему и эти предприниматели уже 1 апреля получат договор о предоставлении участка на землях муниципальной и неразграниченной государственной собственности для размещения летнего кафе", — приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова.

Заявку на открытие кафе можно подавать через портал государственных и муниципальных услуг Московской области.

Ранее Минсельхозпрод региона сообщал, что на участках муниципальной земли и неразграниченной госсобственности в 2022 году было организовано 223 летних кафе, в текущем году благодаря сокращению срока предоставления услуги ожидается более 500.

Работа по оформлению заявок продолжается.

Сезон летних кафе в Подмосковья стартует 1 апреля и продлится до 1 ноября текущего года.