"Совершенно естественным было в эти дни провести фестиваль, связанный с Рахманиновым. Сегодняшний день — тоже своего рода юбилей, потому что 28 марта — день 80-летия со дня смерти Рахманинова, он буквально несколько дней не дожил до своего дня рождения", — отметил Петровский на пресс-конференции в "Интерфаксе" во вторник.

Фестиваль решили не делать монографическим, хотя творчество композитора прозвучит во всех концертах рахманиновской недели.

Представитель филармонии отметил, что два основных концерта пройдут 28 марта и 1 апреля — в дни смерти и рождения музыкального деятеля.

Во вторник. 28 марта, прозвучит одно из самых жизнеутверждающих произведений композитора — кантата "Весна", а также Рапсодия на тему Паганини и Третья симфония. На сцену филармонии выйдут Академический симфонический оркестр под управлением Владимира Альтшулера, хор Санкт-Петербургской консерватории и концертный хор Санкт-Петербургского государственного института культуры.

1 апреля будут исполнены произведения из раннего творчества композитора — Каприччио на цыганские темы, Первая симфония и Первый фортепианный концерт. Солистом выступит Вадим Руденко.

"Первая симфония — центральное в программе (концерта — ИФ) . Это знаковое для Сергея Васильевича произведение. Симфония потерпела сокрушительное поражение при премьере в 1897 году. Непонятно, было ли это связано с недостаточным количеством репетиций, либо с не очень удачной оркестровкой, как считал сам Рахманинов, но так или иначе эта неудача повлекла за собой несколько лет трагического молчания композитора, отказа от сочинений. И только благодаря помощи психотерапевта он вернулся к творческой жизни", — отметил Петровский.

После провальной премьеры Рахманинов уничтожил партитуру Первой симфонии. По словам Петровского, ее восстановил сотрудник филармонии по сохранившимся оркестровым голосам, которые нашли в Санкт-Петербургской консерватории.

В Академической капелле тоже начался фестиваль, посвященный Рахманинову. Музыкальная часть открылась 21 марта, сообщила гендиректор учреждения Ольга Хомова.

В рамках фестиваля прозвучат "Всенощное бдение", четыре концерта, Рапсодия на тему Паганини, опера "Алеко", симфоническая поэма "Колокола". В галерее Капеллы до 5 апреля работает выставка "Сергей Рахманинов — Федор Шаляпин: параллели и пересечения", представленная Российским национальным музеем музыки.

Большое количество концертов подготовила Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова. По словам начальника театрально-концертного управления и международных связей учреждения Виктора Хапрова, студенты и преподаватели выступят на разных площадках, причем не только в Петербурге, но и в Новгородской области — на малой родине композитора.

В начале апреля в Великом Новгороде пройдут концерты учеников фортепианного отдела среднеспециальной музыкальной школы и симфонического оркестра под управлением ректора консерватории Алексея Васильева.

Отметят юбилей композитора не только музыкальные коллективы. Так, арт-холдинг "Рахманинов" в Петербурге подготовил специальный пакет для туристов и гостей города. 31 марта пройдут экскурсия в комнату-музей музыкального деятеля в доме на Казанской улице, где он провел часть своей юности, премьера документального фильма Натальи Басмановой и творческая встреча с режиссером, а также ужин с любимыми блюдами композитора в меню.

1 апреля под окнами комнаты-музея будет заложен камень будущего памятника Рахманинову, а затем концерт, который подготовила оперная певица Любовь Казарновская с ученицами, сообщила гендиректора арт-холдинга "Рахманинов" Оксана Куренбина.