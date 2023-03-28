"Посещаемость катков и лыжней в наших парках была высокой, а это говорит о востребованности благоустроенных территорий для прогулок и занятий спортом. Так, на катках, оборудованных в парках, и на общественных пространствах этой зимой было зафиксировано свыше полумиллиона посещений, а на наших лыжнях — более 400 тысяч", — говорится в совместном пресс-релизе ведомств во вторник.

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, которые приводятся в сообщении, наибольшим спросом у жителей Подмосковья пользовалась лыжная трасса в парке Лазутиной в Одинцово, ее посетили более 178 тысяч человек.

"Самой популярной среди ледовых площадок оказался каток в сквере Юбилейный в Химках. Там покатались более 70,5 тысяч человек", — добавил Хайкин.

Также в числе самых популярных лыжных трасс — трасса школы олимпийского резерва "Истина" в Истринском округе, лыжный стадион "Снежинка" им. Анфисы Резцовой в Химках, стадион "Зоркий" в Красногорске. Всего зимой в Подмосковье работало 158 лыжных трасс общей протяженностью более 600 км.

На территории региона в этом году было залито порядка 770 открытых катков, 25 из которых — с искусственным льдом. 194 катка работали на общественных пространствах, в парках, на спортивных объектах, 571 функционировал на хоккейных коробках.