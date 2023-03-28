"Губернатор Пхукета провел совещание с государственными учреждениями и генеральными консулами из 23 стран, чтобы проинформировать их о делах, связанных с иностранными гражданами. Так, гости из РФ чаще всего совершали преступления на Пхукете, на втором и третьем местах – Франция и Великобритания соответственно", — пишет издание.

Как отмечает газета, также в этот список попали туристы из Австралии, Китая, Австрии, Чили, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Италии, Казахстана, Южной Кореи, Мексики, Непала, Нидерландов, Швеции, Швейцарии, Люксембурга, Испании и Венгрии.

По заявлениям полиции, арест иностранцев связан с различными нарушениями законодательства Таиланда – от краж, совершаемых гражданами России и Монголии, до французских группировок на мотобайках. Большинство иностранцев нарушили закон за вождение в нетрезвом виде в районе курорта Патонг, нелегальный въезд в страну и работу без соответствующего разрешения.

Также два иностранца проходят по уголовным делам за привлечение несовершеннолетних для оказания сексуальных услуг, еще трое в списке подозреваемых. Гражданство этих лиц не уточняется.

Глава иммиграционной службы Пхукета добавил, что в настоящее время на острове находится около 32 тыс. иностранцев, в основном это туристы и эмигранты из России, а также из Великобритании, Франции, Китая и Германии.

По его словам, большинство из них приезжают на Пхукет с целью туризма, ведения бизнеса, учебы или для проживания после выхода на пенсию.