Уточняется, что первый состав отправится из Уфы 27 мая, из Имеретинского курорта — 29 мая. Поезд будет курсировать по датам, отправляясь из Уфы в 07:18, со станции Имеретинский курорт — в 18:51 местного времени.

Отмечается, что двухэтажные купейные вагоны, оборудованы системами контроля безопасности и связи, автоматизированной системой контроля посадки пассажиров. Доступ в купе осуществляется с помощью индивидуальных магнитных ключей-карт.

Имеретинский курорт построен в 8 км от Адлера, рядом находится Олимпийский парк со спортивными объектами.