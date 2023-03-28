"На два первых рейса 2 и 6 апреля уже открыта продажа билетов. Как только уладим все вопросы регулярного авиасообщения, билеты начнут продаваться и на другие рейсы", — написал Шапша.

Ранее со ссылкой на региональный Минтранс сообщалось, что полеты по этому маршруту с мая намерена выполнять авиакомпания "Азимут". Как уточнили "Интерфаксу" в министерстве, "Азимут" по-прежнему высказывает заинтересованность в маршруте, но будет ли он на нем работать пока неизвестно. При этом "Северсталь" готова начать полеты раньше конкурента.

В настоящее время авиасообщение между городами отсутствует. Полеты в Минск из Калуги были ранее прекращены в связи с политической обстановкой.

"Мы возобновляем этот рейс, он был в свое время открыт авиакомпанией "Азимут", заинтересованность пассажиров она ощущала. То, что он был прекращен в связи с ситуацией в стране, а сейчас есть возможность его возобновить. Так почему бы нет?" — заявил представитель Минтранса.

Как уточняет пресс-служба международного аэропорта "Калуга", полеты будут выполняться на самолете СRJ200, который вмещает до 50 пассажиров. Билеты продаются только на первые два рейса, на более поздние даты продажи пока не начаты.

В настоящее время из калужского аэропорта летает только авиакомпания "Азимут". Полеты выполняются в Ереван, Сочи, Санкт-Петербург и Минеральные воды.