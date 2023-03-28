"Государственный исторический музей обладает уникальной коллекцией нумизматики, в том числе памятниками фалеристики. Приятно, что в нашем филиале в Туле открывается новый выставочный проект. На этой выставке хорошо представлена эволюция формирования наградной системы во всем мире, уникальная работа ювелиров по оформлению орденов", — рассказал журналистам директор ГИМа Константин Левыкин.

Центральной частью экспозиции стал комплекс наград Российской империи — от первого и высшего русского ордена Св. Андрея Первозванного до включённых в российскую наградную систему наград Царства польского. Среди них — Знак ордена Св. Иоанна Иерусалимского (Большой крест), образец духовно-рыцарского ордена, дошедший до наших дней; звезда ордена Св. Екатерины, уникального "женского" ордена; колодка полного георгиевского кавалера; знак ордена Св. Георгия IV степени на ленточке, принадлежавший генералу Михаилу Скобелеву.

Среди наград европейских государств представлены две основные орденские ветви — старейшие династические ордена, общие для стран Европы, и государственные — например, ордена Золотого Руна и Почетного Легиона.

Комплекс азиатских и африканских наград выставки "Драгоценные ордена" познакомит с особенностями наградных систем, не связанных с христианским миром, с их символикой и необычными решениями дизайна орденов. Здесь же можно будет увидеть восточное наградное оружие — традиционную азиатскую награду.

Помимо орденов на выставке представлены памятные медали, западноевропейские монеты, фрачные миниатюры наград, а также подлинные российские мундиры XIX-XX вв.

Как сообщила заведующая отделом нумизматики ГИМа, куратор выставки Александра Калашникова, советский период будет представлен серией специальных показов, которые пройдут в рамках выставки. Посетители увидят республиканские ордена Красного Знамени Азербайджанской ССР (1921-1922 гг.) и Красной Звезды Бухарской народной советской республики (1922-1925 гг.), а также советские награды времен Великой Отечественной войны.

Выставка "Драгоценные ордена" продлится до конца июля.