"Обвиняемая, зная о невозможности предоставления туристических услуг, скрывала эту информацию от клиентов и продолжала продавать путевки, обещая покупателям крупные скидки. Она предоставляла реквизиты сторонних банковских счетов. Полученные средства фигурантка использовала по своему усмотрению", — говорится в сообщении.

Потерпевшими по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), признаны 13 человек. Общая сумма ущерба составила около 2,3 млн рублей.

Отбывать наказание фигурантка дела будет в колонии общего режима. Оно было отложено до достижения ребенком осужденной 14 лет. Кроме того, ей предстоит выплатить пострадавшим весь причиненный ущерб.