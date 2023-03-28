Церемония пройдет 1 апреля — в день рождения композитора и музыканта.

"Установка пока камня, а потом и памятника Рахманинову является для нас очень важным туристским проектом. Это будет новой точкой притяжения для всех любителей не только Рахманинова, но и новых точек притяжения в нашем городе", — сказала Гвичия во вторник на пресс-конференции в "Интерфаксе".

Создать памятник предложат молодым скульпторам из академии имени Штиглица.

Гвичия добавила, что к 150-летию со дня рождения Рахманинова, которое отмечается в этом году, разработан проект экскурсий по местам Рахманинова в Петербурге. По ее мнению, это может вызвать интерес туристов.

"Туристы очень любят новые маршруты. Почти 18% приехавших в прошлом году в Петербург отмечали, что они едут, чтобы посетить объекты новой туристской географии", — отметила представитель комитета по туризму.

Гвичия считает, что через призму таких проектов приезжающие в Петербург смогут увидеть северную столицу как развивающийся современный город. Объекты новой туристской географии будут способствовать неоднократному посещению города, каждый раз туристы смогут открывать для себя новый, неизвестный Петербург.