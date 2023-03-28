"В Анапе активно идет реконструкция детского оздоровительного лагеря "Юбилейный", который более 10 лет был в заброшенном состоянии. Первую детскую смену здравница примет уже в июне", — говорится в сообщении.

Отмечается, что часть номеров уже готова к приему гостей. Сейчас идет ремонт в четырех жилых корпусах, административном корпусе и столовой, также устанавливается амфитеатр на 500 мест.

В планах инвестора — построить 50-метровый открытый бассейн, создать культурный центр и сделать работу лагеря круглогодичной, добавили в пресс-службе.