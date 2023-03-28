"Мы ожидаем, что загрузка курорта в майские праздники и далее превысит 70%. Мы уже видим повышение спроса на даты, начиная с 28 апреля", — сказал он.

Сабиров отметил, что к лету загрузка мест размещения будет увеличиваться.

"На летний сезон мы также прогнозируем повышение спроса, загрузка отелей увеличится до уровня 75%", — подчеркнул замгендиректора.

Он подчеркнул, что гости курорта выбирают отдых в горах сразу по нескольким причинам: это и природа, и чистейший горный воздух, и возможность отдыха на Черном море. Поездка на собственный пляж "Роза Хутор" на трансфере займет не более часа.

Сабиров также сообщили, что курорт "Роза Хутор" продолжает развивать природный туризм, сеть пеших маршрутов в горах.

"Мы вновь запустим самое большое количество троп с доступом не только к водопаду "Золотой" — самому высокому в окрестностях Сочи, но и с возможностью подняться на самую высокую точку хребта Аибга — "Каменный столб" 2509 метров с панорамой на 360 метров и видом не только на Черное море, но даже на Абхазию. В этом сезоне мы снова будем радовать наших гостей обширной программой мероприятий и фестивалей и готовим несколько интереснейших проектов", — резюмировал топ-менеджер.