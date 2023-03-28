"В издание вошла информация о ведущих ресторанах и отелях города, участниках проекта "Петербургская кухня и завтрак", а также победителях премии WHERETOEAT 2022", — говорится в сообщении.

Гид "Что где есть в Петербурге" доступен онлайн. В издании представлены рубрики "Петербургские завтраки", "Лучшие авторские рестораны на каждый день", "Лучшие бары", "Лучшие инклюзивные места" и другие.

Так, рубрика "Лучшие кофейни и булочки" рассказывает о круассанах, пончиках и заварных кольцах, а "Лучшие кафе и бистро" — о местах, где подают лапшу, дим-самы, чебуреки, брускетты и пирожки.

Также есть разделы, посвященные стритфуду, ресторанным кластерам, загородным заведениям и молодым шеф-поварам.

Как сообщалось, в 2022 году эксперты разработали меню петербургского завтрака в рамках проекта "Петербургская кухня" для продвижения гастрономических традиций города в России и за рубежом. В меню попали гурьевские и драгомировские каши, гурьевские блины и розовые блины Арины Родионовны, сырники и кофе по-петербургски по рецепту, разработанному в Музее кофе.